V dobe, kedy cez internet riešime bankovníctvo, dane aj nákupy, zostávalo zdravotníctvo dlho „pozadu“. To však zmenila možnosť objednať sa k lekárovi online pomocou portálu TopDoktor.sk.
Vyhľadanie lekára
Lekára si môžete rýchlo a efektívne vyhľadať podľa mena, špecializácie a lokality. Či hľadáte všeobecného lekára, alebo úzko špecializovaných chirurgov, logopédov a iných špecialistov, vďaka TopDoktor.sk ich máte „na dosah ruky“.
Pri každom lekárovi nájdete aj overené recenzie od reálnych pacientov ktorí sa cez tento portál skutočne objednali a lekára navštívili. To môže byť veľkou pomocou pri výbere lekára, ktorého navštívite.
Proces rezervácie termínu
Samotné objednanie k lekárovi online prebieha úplne jednoducho a užívateľsky prívetivo. Po výbere lekára si vyberiete konkrétny voľný dátum a čas z tých, ktoré má daný lekár ešte voľné. Výhodou je, že rezerváciu môžete vykonať odkiaľkoľvek, ak máte pripojenie na internet a kedykoľvek, kľudne aj o polnoci, cez víkend alebo počas sviatku. Nie ste tak viazaný na ordinačné hodiny lekára a návštevu ambulancie, či nekonečné snahy dovolať sa do vyťaženej ambulancie.
Po vyplnení kontaktných údajov a potvrdení rezervácie dostanete vy aj váš lekár automatický mail potvrdzujúci rezerváciu. Následne vám stačí len dostaviť sa v daný deň a čas do ambulancie. Pri rezervácii konkrétneho termínu tak odpadá nutnosť náhliť sa ráno do ambulancie pre skorú časenku. Môžete si tak lepšie prispôsobiť návšteve lekára svoje pracovné a ďalšie povinnosti.
Takýto systém šetrí čas obom stranám a minimalizuje fyzický kontakt v čakárni, čo je dôležité z hľadiska hygieny a zdravia. Pre lekára ide zároveň o spôsob, akým sa môže zviditeľniť v online priestore.
Zdroj obrázka:
Autor: hryshchyshen / freepik.com