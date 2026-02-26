Zatiaľ čo atramentová tlačiareň funguje na princípe vystreľovania kvapiek atramentu, laserová technológia je v podstate „hra“ s elektrostatickým nábojom. Ako teda funguje?
Nabíjanie a „kreslenie“ svetlom
Všetko začína tým, že sa fotocitlivý valec so selénovou vrstvou nabije statickou elektrinou po celom svojom povrchu, čím získa rovnomerný kladný náboj. Následne „nastupuje“ laserový lúč, ktorý v miestach dopadu vybíja náboj valca. Týmto spôsobom tak na valec „nakreslí“ neviditeľný elektrostatický obraz tlačeného textu, či obrázku.
Z kazety cez valec až na papier
V tonerovej kazete sa nachádza toner. Áno, bežne slovom toner nazývame celú kazetu, ale v skutočnosti je to len jemný suchý prášok zložený z plastových častíc, pigmentu a železa, ktorý sa nachádza v kazete. Takže ak si budete kupovať nové tonery HP, v skutočnosti kupujete tonerové kazety naplnené tonerom.
Z kazety sa toner uvoľňuje na vývojkový valec, ktorý ho prenáša na fotocitlivý valec, pričom sa prichytí len na miesta predtým zasiahnuté laserom, čím sa z neviditeľného elektrostatického obrazu stane viditeľný nános tonera. List papiera vstupujúci do tlačiarne sa taktiež nabije statickou elektrinou, aby priťahoval toner zachytený na valci na svoj povrch.
Zapekanie
Aby toner na papieri aj ostal, nasleduje fáza zapekania. Papier prechádza fixačnou sústavou, ktorú tvoria dva valce. Pôsobením vysokej teploty (okolo 200 °C) sa častice tonera roztavia a tlakom sa trvalo „prilepia“ na papier.
Ak ste sa niekedy čudovali, prečo je papier čerstvo vytiahnutý z laserovej tlačiarne vždy teplý, už viete dôvod. Zároveň je vďaka tomuto princípu výtlačok odolný voči rozmazaniu a má dlhú životnosť.
Aj keď sa tento proces zdá zložitý, v skutočnosti funguje extrémne rýchlo a naviac s neuveriteľnou presnosťou. Vďaka tomu laserové tlačiarne dosahujú vysokú rýchlosť a ostrosť tlače, ktorej sa iné technológie len ťažko vyrovnajú.
