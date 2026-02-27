Povinné zmluvné poistenie (PZP) je pre každého majiteľa motorového vozidla nevyhnutnosťou, ktorú definuje zákon. Hlavným cieľom tohto poistenia nie je chrániť vaše auto, ale chrániť vás pred finančnými následkami škôd, ktoré svojou jazdou spôsobíte.
Čo vám hrozí bez PZP?
Ak by ste PZP nemali, nehrozila by vám len vysoká pokuta. V prípade nehody by ste všetky náklady na opravu cudzích vozidiel, iný poškodený majetok, či liečbu zranených osôb museli hradiť z vlastného vrecka, čo môže z finančného hľadiska viesť až k existenčným problémom.
Čo určuje cenu poistného?
Hoci sa môže zdať, že PZP je jednoduchý produkt, realita je pomerne komplexná. Jeho cenu môže určovať viacero parametrov. Medzi tie najdôležitejšie spravidla patria výkon motora (vyšší výkon zvyčajne znamená vyššiu rizikovosť), hmotnosť vozidla (čím je auto ťažšie, tým väčšiu škodu môže spôsobiť pri náraze), vek a bydlisko vodiča (mladí vodiči a obyvatelia veľkých miest majú štatisticky vyššiu nehodovosť) a tiež to, či a koľko poistných udalostí ste v posledných rokoch spôsobili.
Samozrejme, pri výbere povinného zmluvného poistenia si môžete vybrať aj rôzne doplnkové služby. Mnohé poisťovne napr. priamo v základnom balíku ponúkajú asistenčné služby (aspoň v obmedzenej miere). Niektoré balíky zahŕňajú aj menšie pripoistenia, ako je napr. poistenie vodiča, či stretu so zverou, čo síce zvyšuje cenu poistenia, ale zároveň aj jeho „užitočnosť“.
Ako si uzavrieť PZP?
Jednoznačne najlepšou možnosťou je vybaviť si nové PZP online cez PZP kalkulačku. Nemusíte nikam chodiť, poistku vybavíte z domu cez počítač alebo smartfón. PZP kalkulačka vám umožní okamžité porovnanie ponúk všetkých poisťovní na jednom mieste, čo značne urýchľuje výber najvhodnejšieho poistenia.
Proces je jednoduchý: zadáte EČV, váš vek a PSČ a PZP kalkulačka vám zobrazí zoznam cien a rozsahov krytia jednotlivých ponúk. Celé to trvá menej ako jednu minútu! Po výbere konkrétnej ponuky a vyplnení osobných údajov vám poistná zmluva a ostatné dokumenty prídu okamžite na mail. Poistenie sa stáva platným v momente jeho úhrady (alebo k zvolenému dátumu). Samozrejme, úhradu môžete vykonať rovnako pohodlne kartou.
Autor: hryshchyshen / freepik.com