Správny výber spotrebného materiálu do tlačiarne v kancelárskom prostredí ovplyvňuje nielen kvalitu vytlačených dokumentov, ale aj celkové prevádzkové náklady firmy a životnosť hardvéru. Neuvážený výber len na základe ceny tak môže viesť k horšej kvalite tlače, či dokonca k technickým poruchám tlačiarne.
Kompatibilita
Samozrejmosťou pri nákupe je stopercentná kompatibilita tonerov s konkrétnym modelom vašej tlačiarne. Nemusíte však ostávať výhradne pri nákladnom originálnom spotrebnom materiáli. Môžete siahnuť aj po overenom alternatívnom toneri Samsung M2070W a ďalších.
Kvalita tlače
Plynule nadviažeme na spomenutý alternatívny spotrebný materiál. Aj keď v kancelárskom prostredí často ide „len“ o dokumenty, aj pri nich je dôležitá kvalita tlače. V prípade originálnych tonerov ju máte garantovanú, ale pri alternatívnom spotrebnom materiáli je potrebné si dávať pozor, keďže kvalita kolíše v závislosti od výrobcu.
Výťažnosť
Pri výbere je potrebné sledovať aj tzv. výťažnosť tonera, teda predpokladaný počet strán, ktoré dokáže toner vytlačiť pri štandardnom 5 % pokrytí strany. Tento údaj je kľúčový pre výpočet skutočných nákladov na tlač.
Ak sa u vás v kancelárii tlačiareň „nezastaví“ a tlačíte veľa reportov, zmlúv a ďalších dokumentov, tak ideálnou voľbou budú tonery Samsung vo verziách s vysokou kapacitou. S takýmito tonermi dokážete ešte výraznejšie znížiť celkové náklady na tlač a zároveň ušetríte čas zamestnancov, pretože nebudú musieť tonery tak často meniť. A to príde vhod najmä pri veľkom objeme práce.
Zdroj obrázka:
Autor: fabrikasimf / freepik.com